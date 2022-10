A vádirat szerint a 33 éves román állampolgárságú férfi és 34 éves magyar állampolgár társa újságban hirdették magukat, melyben tetőfedésre vállalkoztak. A hirdetés alapján kereste meg őket egy 70 év körüli nagyvázsonyi pár, akik a családi házukhoz tartozó melléképület tetőszerkezetét szerették volna felújíttatni.

A sértettek és a vádlottak a munka elvégzéséért 1 450 000 forintban egyeztek meg, melyet a két férfi többekkel együtt 2021. május 11-én megkezdett, majd másnap be is fejezett, ám megrendelőiktől ekkor már 3,2 millió forintot követeltek. A sértettek aránytalannak tartották az összeget, s mivel nem ebben állapodtak meg, nem is akarták azt kifizetni.

A két vádlott ekkor megfenyegette őket, hogy megbánják, ha nem fizetnek és megnézhetik magukat, majd másnap délig adtak határidőt a teljesítésre. Az elkövetők a fenyegetés hatása alatt álló sértettekkel egy papírra feliratták a személyes adataikat, valamint egyikükkel írásban el is ismertették a fizetési kötelezettségét. Az erőszakos fellépéstől megrémült sértettek színleg beleegyeztek a fizetésbe, azonban másnap a vádlottaknak tett ígéretükkel ellentétben nem a bankba, hanem a rendőrségre mentek.

A nyomozás során kirendelt szakértő megállapította, hogy a vádlottak által elvégzett munka olyannyira szakszerűtlen, hogy azt le kell bontani, mert életveszélyes.

Az ügyészség az egyik, büntetlen előéletű terhelttel szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a Veszprémi Járásbíróságnak, míg a hasonló bűncselekmény miatt korábban felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt és annak próbaideje alatt álló társával szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta azzal, hogy a bíróság a korábbi szabadságvesztés végrehajtását is rendelje el. Az ügyészség mindkét vádlott esetében pénzbüntetés kiszabását is indítványozta.