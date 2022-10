Az ENSZ 1991-ben rendezte meg először az idősek világnapja programsorozatát október elején, és azóta is minden év október 1-jén emlékeznek meg a világ különböző országaiban – többek között hazánkban is – az idősekről. A világnaphoz kapcsolódva Fűzfa László rendőr főtörzszászlós, körzeti megbízott csoportparancsnok a minap a vanyolai, a homokbödögei, a bébi és a bakonyszűcsi önkormányzat által szervezett idősek napi ünnepségen adott a megjelenteknek hasznos prevenciós tanácsokat annak érdekében, hogy a szépkorúak ne váljanak bűncselekmények áldozataivá.

A trükkös lopások megelőzésére a rendőr felhívta a nyugdíjasok figyelmét arra, hogy ne engedjenek be idegent a lakásukba, de még az udvarukba sem, a besurranó tolvajok miatt pedig mindig zárják be a kertkaput és a bejárati ajtót, ha elmennek otthonról, de akkor is, ha otthon tartózkodnak. A körzeti megbízott az interneten elkövetett online csalásokra is kitért, és arra kérte az időseket, hogy a bankkártya adataikat, netbankjuk belépési kódját ne adják ki senki kérésére sem, valamint fenntartással kezeljék az interneten hirdetett kedvező üzleti lehetőségeket, mert azok hátterében gyakran internetes csalók állnak, akik célja a bankszámláról a pénz megszerzése. A pápai rendőrök a következő napokban is folytatták az idősek tájékoztatását.