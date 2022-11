Azt mondták, alapvető a nagyobb odafigyelés, ha kell, a megengedettnél is lassúbb közlekedés, főleg lakott területen kívüli, ahol nincs közvilágítás és az átláthatatlan ködben a járművezető nem tudhatja, milyen akadályok jelenhetek meg előtte. Nagyon fontos, hogy a szokottnál is nagyobb követési távolságot tartsunk, és ne előzzünk ködben! Ilyenkor, a nagyobb koncentrálás miatt fárasztóbb a vezetés, ezért hosszabb utaknál tartsunk gyakrabban pihenőt!

Alapvető az is, hogy használjuk ködfényszórót! Ha a járművön ilyen nincs, akkor kapcsoljuk be a tompított fényszórót. A távolsági fényszóró használata balesetveszélyes, mert az erős fény a páraszemcsékről visszaverődve vakító, átláthatatlan fehér falat képez. A láthatóság miatt a jármű összes fényszóróját, irányjelzőjét tartsuk tisztán, de figyeljünk oda a szélvédő tisztaságára is! A belső pára megakadályozásáért kapcsoljuk be a légkondicionálót, a levegőt tereljük a szélvédő felé, és figyeljünk oda a hátsó szélvédő páramentesítésére is. Csak téli gumiabronccsal közlekedjünk.

Különösen veszélyes lehet, ha jó látási körülmények közül megyünk bele hirtelen a nagy ködbe, ilyenkor is alapvető a lassú, körültekintő közlekedés. A páralecsapódás miatt egyes útszakaszok csúszósabbak lehetnek, amire főleg kanyarban kell odafigyelni! Csúszós úton megnő a fékút, megváltozik az autó manőverezési képessége, ezért fokozott elővigyázatossággal közlekedjünk. Számoljunk azzal is, hogy az úttesten gyalogos, kerékpáros vagy lassú, például mezőgazdasági jármű is közlekedhet. Ha kiszállunk a járműből, lakott területen kívül mindig vegyük fel a fényvisszaverő mellényt, a láthatóság a gyalogosok, kerékpárosok számára is életmentő lehet! Ha az ember odafigyel ezekre a jótanácsokra, nagy eséllyel el lehet kerülni a közúti tragédiákat!