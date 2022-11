A Pápai Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a sértett november 2-án értesítette a pápai rendőröket arról, hogy aznap délelőtt az egyik bank nevében telefonhívást kapott, majd miután közölte a hívóval, hogy ő egy másik banknál rendelkezik számlával, a magát ügyintézőnek kiadó személy elköszönt tőle.

Hamarosan a saját bankja ügyintézőjeként bemutatkozó nő is felhívta, aki azt állította, hogy a férfi bankszámláján egy gyanúsnak tűnő utalás van függőben, amelynek törlése érdekében szükség van a sértett bankkártyájának számára, lejárati idejére és biztonsági kódjára. A férfi gyanútlanul megadta a kért adatokat, majd jóváhagyott egy tranzakciót is, amelynek segítségével közel háromszázezer forinttal károsították meg a csalók.

Ezt követően a sértett felhívta azt a telefonszámot, amelyről az utóbbi hívást kapta, ám azon már valóban a bank ügyintézője jelentkezett be, aki elmondta, hogy az adott számról a bank kimenő hívásokat nem indít, csak bejövőket fogad. A károsult kálváriája azonban aznap még nem ért véget, ugyanis egy férfi azzal hívta fel, hogy feljelentést tesz ellene, mert a telefonszámáról indított hívással próbáltak meg tőle pénzt kicsalni.

A hasonló bűncselekmények megelőzése érdekében a rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a bankkártyánk számát, a lejárati idejét és a biztonsági kódját csak abban az esetben adjuk meg, ha megbízható banki oldalon vagy fizetési közvetítő oldalon kívánunk bankkártyás fizetést indítani. Telefonon, e-mailben vagy sms-ben ezeket az adatokat soha ne adjuk ki, még a magát banki ügyintézőnek kiadó személynek sem.

Tranzakciót csak akkor hagyjunk jóvá, ha saját magunk és saját elhatározásunkból indítottuk. Ismeretlen személy kérésére ne indítsunk és ne hagyjunk jóvá tranzakciót, valamint semmiféle programot ne töltsünk le idegenek kérésére a telefonunkra vagy a számítógépre.

A fenti eset is mutatja, hogy nem elegendő a hívó telefonszámának ellenőrzése, hiszen a csalók bankok és magánszemélyek telefonszámával visszaélve is tudnak hívásokat indítani. Célszerűbb a magát banki ügyintézőnek kiadó személytől egy korábbi tranzakciónkra rákérdezni, ugyanis, ha ő valóban a bank munkatársa, akkor látva az adatsort, tud erre a kérdésünkre válaszolni, a csaló viszont nem.

Amennyiben valaki mégis bűncselekmény áldozata lett, haladéktalanul értesítse a rendőrséget vagy tegyen bejelentést a 112-es ingyenes segélyhívó számon.