Ennek jegyében az iskolarendőrök minden tanévben iskola körüli zebrasétára hívják a pápai és a környékbeli kisdiákokat. A helyi Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola egyik első osztálya a közelmúltban vett részt a sétán. Láthatósági mellénybe bújtak a gyermekek, majd az iskola bejáratánál kihelyezett tájékoztató tábla segítségével a kerékpárok kötelező felszereléseivel is megismerkedtek.

A gyalogos-átkelőhelyekhez, valamint az átkelő nélküli útkereszteződésekhez érve a gyerekek az úttesten történő biztonságos átkelést gyakorolták, a járdán közlekedve pedig az úttest mellett kihelyezett közlekedési jelzőtáblák jelentéseiről beszélgettek a rendőrökkel. A zebraséta alkalmával az első osztályosok megtanulták, hogy a biztonságuk érdekében az úttestre csak akkor léphetnek, ha meggyőződtek arról, hogy egyik irányból sem érkezik jármű, vagy a gépjárművezetők megadták számukra az elsőbbséget, továbbá a rendőrség munkatársa arra is felhívta a figyelmüket, hogy gyalogosan, rollerrel, gördeszkával és görkorcsolyával is a járdán kell közlekedniük. Az iskolarendőrök a jövőben további általános iskolákban is tartanak hasonló közlekedési foglalkozásokat.