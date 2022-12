A tragédia helyszínén Péterné Cernák Tímea, aki egy közeli intézményben dolgozik, azt mondta, hatalmas sietség és felfordulás volt délután fél kettő körül, amikor egymás után érkeztek a mentősök, a mentőautó, az esetkocsi, az újszülöttmentő, aztán a mentőhelikopter, melynek leszállásához a rendőrség biztosította a helyszínt az intézmény előtti úton a Tüzér utcában. Azonnal visszafordították mindkét irányból a forgalmat, hogy a mentés minél zavartalanabb legyen.

Péterné Cernák Tímea mutatja, hol szállt le mentőhelikopter a veszprémi Tüzér utcában Fotó: Kovács Erika

–Borzalmas volt a várakozás, a mentősök különféle eszközöket, gépeket is hoztak, úgy siettek be az épületbe, aztán megtudtuk, több mint egy órán át küzdöttek a gyermek életéért. Amikor mondták, hogy meghalt a két hónapos kislány, mindenki sírt – mondta a fiatal nő, akit a többiekkel együtt nagyon megrázott az eset. Neki is öt gyermeke van, így a fájdalmára nincsenek szavak.

Peidl József, egy másik dolgozó arról beszélt, hogy éppen a műhelyben tartózkodott, amikor meghallotta a mentőhelikoptert, aztán a szirénázó mentőautókat. Azonnal kisietett az udvarra, ahol a mentősöknek megmutatta, melyik épületbe menjenek.

Peidl József másnap hallotta meg, hogy mekkora tragédia történt, ami őt is megrendítette, nagyon sajnálja a kisgyermeket Fotó: Kovács Erika

Másnap hallotta meg, hogy mekkora tragédia történt, ami őt is megrendítette, nagyon sajnálja a kisgyermeket.

Az Országos Mentőszolgálat a tragédia napján lapunkkal közölte, a helyszínre riasztott mentőegységek egy újraélesztésben vettek részt, mely sajnos a hosszas kísérlet ellenére sikertelenül zárult.