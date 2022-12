Közúti veszélyeztetéssel, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntettével és súlyos testi sértés kísérletével vádol a Veszprémi Járási Ügyészség egy férfit, élettársa ellen pedig garázdaság vétsége a vád.

A vádirat szerint a 27 éves férfi és szintén 27 éves élettársa 2022. március 9-én a délutáni órákban személygépkocsival közlekedett Balatonfűzfő belterületén, amikor észrevették a járdán az elektromos rollerrel közlekedő 14 éves sértettet, akivel a férfi tudomása szerint gyermekének nézeteltérése volt az iskolában. Ekkor a személygépkocsit vezető férfi hirtelen a járdára hajtott, hogy megállásra kényszerítse a rollerrel közlekedő fiút, akinek fékeznie kellett és a rollerről is leugrott, hogy az ütközést elkerülje. A férfi úgy állt meg a személygépkocsijával, hogy a sértettet a járda melletti kerítéshez szorította, aki emiatt nem tudott továbbmenni.

A férfi és élettársa is kiszálltak a járművükből és számonkérték a gyermeket az iskolában történtek miatt, a nő két pofont is adott a fiúnak. Az eseményeket észrevette a gyermek felnőtt ismerőse, aki a fiú védelmére kelve megkérdezte az elkövetőktől, hogy mi történt. A férfi előbb elmondta az előzményül szolgáló iskolai atrocitást, majd minden ok nélkül rátámadt az ismerősre, számos ökölütést mért a férfi arcára, orrára. Csak a véletlenen múlott, hogy a sértett nem szenvedett súlyos sérülést a bántalmazás következtében.

Az ügyészség egy korábbi bűncselekmény elkövetése miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés büntetés felfüggesztésének

próbaideje alatt álló férfival szemben börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a Veszprémi Járásbíróságnak azzal, hogy a felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is rendelje el. Az élettársával szemben az ügyészség végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozta, ám arra az esetre, ha a terhelt előkészítő ülésen beismerné tettét és lemondana a tárgyalásról, elegendőnek tartja megfelelő mértékű pénzbüntetés alkalmazását - tájékoztatott a Veszprém Megyei Főügyészség.