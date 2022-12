A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az USA-ból, nemzetközi egyezmény alapján érkezett adatokat felhasználva vizsgálta a részvényjuttatások adózását. Mint kiderült, hét vizsgálatból hatnál felejtették el a juttatással kapcsolatos jövedelmet bevallani - közölte minapi tájékoztatójában a Veszprém Megyei Adó-és Vámigazgatóság.

A vizsgálat és a támogató eljárás a két ország adóhatóságai közötti automatikus adatcserét szabályozó FATCA-egyezmény adatai és a vizsgált magánszemély bevallásaiban talált eltérések miatt indult. A munkáltató, egy külföldi bejegyzésű, jó gazdasági eredményeket felmutató, tőzsdén is jegyzett nagyvállalat magyarországi leányvállalata, osztalékjövedelmet és dolgozói részvénycsomag részeként adható jövedelmet is biztosított munkavállalójának. Az eljárásban beadott önellenőrzések alapján végül 46 millió forint személyi jövedelemadót, 62 millió forint egészségügyi hozzájárulást, és további kétmillió forint önellenőrzési pótlékot fizetett be.

Az eredmények alapján a NAV jogkövetési vizsgálatot rendelt el a leányvállalatnál, hogy megtudja, részesültek-e más munkavállalók is dolgozói részvényjuttatásban, és ezt a jövedelmet bevallásukban feltüntették-e. A munkáltató adatai alapján további hat magánszemélynél indult jogkövetési vizsgálat. Közülük öten elismerték, hogy részvényjuttatásból jövedelmük származott, és erről az amerikai pénzkezelő kimutatást is adott. A feltárt szabálytalanságok miatt az adózók önrevízióval korrigálták korábbi szja-bevallásukat. SZJ