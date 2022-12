A fiatal nő a rendőröknek elmondta, hogy az éjszakát az utcán töltötte, annak részleteire is csak homályosan emlékszik, ugyanis őt a bőröndjével együtt egy autóból kitették - írja a police.hu. Mialatt a járőrök a nővel szemben intézkedtek, egy idős személy arról értesítette a rendőrséget, hogy az éjszaka folyamán őt kirabolták és bántalmazták.

A 80 éves sértett az egyenruhásoknak elmondta, hogy éjjel 2 óra 30 perckor a házába egy zavartan viselkedő nő ment be, segítséget kérni, melyet meg is kapott. Röviddel később a hívatlan látogató erőszakosan, durván és pénzt követelve lépett fel vele szemben, és tettleg bántalmazta is őt.

Mivel az idős személy nem tartott a házában nagyobb értékeket, vagyont, így az elkövető csak ruházati cikket és néhány ezer forint készpénzt tudott magához venni, melyet egy bőröndbe tett, majd a házból távozott.

A két járőrpáros eredményes intézkedésének köszönhetően a rendőrök rövid időn belül elfogták a 20 éves budapesti nőt, akit a Veszprémi Rendőrkapitányságra előállítottak, rablás bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgattak, és őrizetbe vétele mellett kezdeményezték letartóztatását.

A nőnél talált értékeket a rendőrök lefoglalták, azt az idős hölgynek visszaadták.