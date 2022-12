A megalapozott gyanú szerint a tizenhét, tizennyolc és tizenkilenc éves elkövetők ittasan dörömbölni kezdtek a szintén ukrán állampolgár sértett szobájának kulcsra zárt ajtaján, hogy az gépkocsival vigye el őket szeszes italt vásárolni, majd a vállukkal be is törték az ajtólapot. A gyanúsítottak ezután összetörték a szoba bútorzatát, a sértettet pedig többször megütötték és az ágyra lökték. A férfinak nyolc napon belül gyógyuló sérülései keletkeztek, de a bántalmazás intenzitása és módja miatt súlyosabb sérüléseket is elszenvedhetett volna. A bántalmazás és a rongálás hangjaira három másik férfi jelent meg a sértett szobájánál, akikre az elkövetők az összetört bútorzatból származó asztal- és széklábakkal támadtak, és közösen, több alkalommal fejbeütötték őket.

Forrás: police.hu

A három sértett az ütések következtében nyolc napon túl gyógyuló fejsérüléseket szenvedett. Az ügyészség a szökés-elrejtőzés, a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt látta szükségesnek a gyanúsítottak letartóztatásának elrendelését, mellyel a Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírója egyetértett és a kényszerintézkedést egy hónapra elrendelte. A bíróság végzése ellen a gyanúsítottak és védőik fellebbeztek, így az nem végleges.