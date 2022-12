A vádirat szerint 2022. január elsején kora reggel többen szóváltásba keveredtek egymással a szórakozóhelyen, ami lökdösődésbe torkollott, és ketten a földre is kerültek. Emiatt a szórakozóhely tulajdonosa és több vendég is odament a két férfihoz, hogy a további verekedést megakadályozza.

Az ittas vádlott ezek után került szóváltásba a tulajdonossal, és előbb egy sörösdobozzal arcon dobta a férfit, majd ököllel megütötte. A pub tulajdonosa emiatt elesett, beverte a fejét, és rövid időre az eszméletét is elvesztette.

Ezt látva a sértett fia a vádlotthoz ment, aki őt is próbálta megütni, azonban nem találta el. További agresszív magatartásának a szórakozóhely-tulajdonos másik fia vetett véget, aki a nyakánál megfogta és földre vitte az elkövetőt.

Az ügyészség vádiratában büntetővégzés meghozatalát és abban pénzbüntetés kiszabását indítványozta a férfival szemben – írta a Veszprém Megyei Főügyészség.