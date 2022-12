A vádirat szerint az adatfeldolgozással, web-hosting szolgáltatással foglalkozó cég 2017 nyarán kezdte meg működését, ügyvezetője előbb a férfi egy hozzátartozója, majd maga a vádlott lett, azonban a tényleges irányítást és működtetést mindvégig ő végezte, és az áfabevallások benyújtásáról is ő gondoskodott.

A vádlott a cég adóbevallásait 2018-ban úgy nyújtotta be, mintha nem tettek volna szert bevételre, holott az első fél évben bevételszerző tevékenységet végeztek, és erről több gazdasági társaság felé bocsátottak is ki számlát.

Azzal, hogy a cég bevételei után a vádlott nem vallotta be és nem fizette meg az áfát, a költségvetésnek mintegy 1,1 millió forintos vagyoni hátrányt okozott.

Az ügyészség vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban pénzbüntetés kiszabását indítványozta az elkövetővel szemben.