A megalapozott gyanú szerint az elkövető este kilenc óra körül ment az étkezdéhez, és egy korábbi sérelme miatt szidalmazni kezdte az ott tartózkodókat.

Az üzlet dolgozói távozásra szólították fel, aminek a férfi csak akkor tett eleget, amikor az egyik dolgozó értesítette a rendőrséget. Kifele menet azonban szándékosan megrúgta a bejárati ajtót, hogy az eltalálja a mögötte lévő egyik alkalmazottat.

A gyanúsított ezek után is az étterem előtt maradt, ami nyugtalanította a bent lévőket, akik tartottak attól, hogy a férfi kárt okoz utcán parkoló autójukban, ezért utána mentek. A gyanúsított ekkor egy autó motorháztetőjére lökte az étterem egyik alkalmazottját, majd tenyérrel arcon is ütötte a nőt, a további bántalmazást pedig csak a kint tartózkodók közbelépése akadályozta meg.

A gyanúsított ezt követően az ellen a férfi ellen fordult, akit korábban a berúgott ajtóval megütött. Megfogta a sértett nyakát, majd ököllel, nagy erővel arcon ütötte, amivel nyolc napon túl gyógyuló sérülést is okozhatott volna.

A bíróság az ügyészség indítványával egyetértve a bizonyítás megnehezítésének és a bűnismétlés veszélye miatt egy hónapra elrendelte a büntetett előéletű gyanúsított letartóztatását. A végzés nem végleges, az ellen a gyanúsított és védője is fellebbezett – tájékoztatott a Veszprém Vármegyei Főügyészség.