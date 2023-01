A járőrök 2022. január 16-án délelőtt Nyárád közelében igazoltattak egy személygépkocsival közlekedő 48 éves pápai lakost. Az intézkedés alkalmával kiderült, hogy a férfi úgy közlekedett az általa vezetett P-s rendszámú gépkocsival, hogy annak indító naplójába nem őt jegyezték be sofőrként és nem is rendelkezett jogosultsággal a jármű vezetésére. A járőrök a mögötte közlekedő, külföldi hatósági jelzésű autó vezetőjét is megállították, melyet az előzőleg megállított férfi fia vezetett. A 29 éves sofőr elmondta, hogy a gépkocsit külföldön vásárolta, de annak magyarországi nyilvántartásba vételét és forgalomba helyezését nem kezdeményezte, valamint nem tudta igazolni a gépjármű kötelező felelősségbiztosításának meglétét sem.

Az egyenruhások ezután mindkét járművet átvizsgálták és azokban több személygépjárműből kiszerelt motort és váltóművet találtak. A 29 éves férfi elmondta, hogy az alkatrészeket ő vásárolta meg egy autóbontóból, hogy azokat fémhulladékként értékesítse.

A rendőrök megállapították, hogy a két férfi fémhulladék szállítására feljogosító engedéllyel nem rendelkezik, ezért mindkettejüket előállították a Pápai Rendőrkapitányságra. Az eljárás során arra is fény derült, hogy a járművek mindegyike a megengedettnél nagyobb súlyú rakományt szállított.

A rendőrök apa és fia ellen a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűntett elkövetése miatt büntetőfeljelentést tettek, a közúti közlekedési szabályok megsértése miatt pedig szabálysértési eljárást indítottak. Mindkét férfinak továbbá közigazgatási eljárás keretében kell felelnie a túlsúlyos járművel való közlekedés miatt. - írja a police.hu.