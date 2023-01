A rendelkezésre álló adatok szerint a kapcsolati erőszak bűntettével és súlyos testi sértés bűntettének kísérletével gyanúsított elkövető évek óta italozó életmódot folytat, a vele együtt élő hozzátartozóit pedig ebből kifolyólag trágár, becsmérlő szavakkal szidalmazta, számos esetben megöléssel fenyegette. Ilyen esetre került sor 2022 augusztusában, amikor azzal fenyegette családtagjait, hogy megszurkálja őket, majd fia távozását követően folytatta a menyének szidalmazását és a falhoz szorítva bántalmazta is a sértettet, melynek végül a szomszédok közbeavatkozása vetett véget. 2022 novemberében a rendőrség mindkét sértett sérelmére elkövetett kapcsolati erőszak bűntette miatt gyanúsítottként hallgatta ki a férfit, aki két hónappal később szintén ittasan egy ásót vett magához, miközben azt kiabálta, hogy azzal veri szét fiának az utcán parkoló gépkocsiját. A sértett ekkor rászólt az apjára, aki ekkor a férfi ellen fordult, és az ásót felemelve felé ütött, azt kiabálva, hogy „kinyírja” a fiát. A férfi anélkül, hogy sérülése keletkezett volna, hárította az ütést, majd kicsavarta a gyanúsított kezéből az ásót. A férfi ezt követően maga is indítványozta apjával szemben a távoltartás elrendelését, melyet a bűnismétlés megakadályozása érdekében az ügyészség is szükségesnek tartott. A Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírója egyetértett az indítvánnyal és a távoltartást négy hónapra elrendelte, a gyanúsított számára pedig előírta, hogy se közvetlenül, se közvetve ne lépjen kapcsolatba a sértettel, a lakóhelyétől, munkahelyétől, és az általa rendszeresen látogatott intézményektől is tartsa távol magát. A végzés ellen a gyanúsított és védője is fellebbezett, így az nem végleges.