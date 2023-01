A rendőrfőkapitány kifejtette, a vármegyében a közbiztonság kiváló, a közlekedésbiztonságot illetően pedig a leggyakoribb balesethez vezető magatartások, mint a gyorshajtás, az elsőbbségadási szabályok elmulasztása, valamint a szabálytalan irányváltás visszafogása érdekében a stratégia újragondolására került sor. Ennek részeként minden járőrautóba fedélzeti kamerát szereltek be. A nagyobb számban megszervezett közlekedési akciók célja pedig szintén a biztonságos közlekedés, a balesetek megelőzése, tehát az, hogy mindenki hazaérjen.

Dékány Balázs ezredes kiemelt célja az elkövető felelősségre vonása mellett a bűncselekménnyel okozott kár minél nagyobb mértékű, elkövető általi megtérítése. Még magabiztosabb fellépést vár el továbbá a zaklatás, illetőleg a kapcsolati erőszak jellegű ügyeknél. Véleménye szerint ez nemcsak rendőrségi kérdés, hanem össztársadalmi feladat. Szakmai meggyőződése, hogy ezen elkövetőkkel szemben is még határozottabban kell fellépni, hiszen egyrészt e jogsértéseknek egy része előszobájuk a még súlyosabb bűncselekményeknek, másrészt a kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettek segítése kiemelt figyelmet érdemel a társadalom és a rendőrség részéről. Kifejtette, természetesen fontos az egyes bűncselekmények felderítése, de a legjobb az, ha a bűncselekményeket el sem követik, ebben alapvető a megelőzés.

Dékány Balázs pályafutását a Budapest XIV. kerületi Rendőrkapitányságon kezdte, majd a Budapesti Rendőr-főkapitányság életvédelmi osztálya és a Nemzeti Nyomozó Iroda után a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál dolgozott az utóbbi 10 évben. Munkaidejét és szabadidejét nem választja el határozott vonal, amikor ideje engedi, úszik vagy kedvenc túraútvonalait járja.

A rendőrfőkapitány aláhúzta, a 21. század technológiai lehetőségeit maximálisan kihasználva, a traffiboxok, illetve a térfigyelő kamerák alkalmazása mellett fókuszálnak a rendőr-főkapitányság közösségi oldalára is. Ott közölnek egyebek mellett megelőzéssel, toborzással és a rendőri szakmával kapcsolatos információkat. Az ezredes rámutatott, a rendőri munka egyik előnye a stabilitás, amely sokak számára egyre fontosabb lett az utóbbi években, de azt is tudni kell, hogy a szolgálat gyakran nem fejeződik be a munkaidő végével. Elmondása szerint a rendőri munka nem csupán a mindennapi rutin része, hanem értékteremtő hivatás, mert, bár közhelyként hangozhat, az embereken segíteni mindig felemelő érzés. Örömmel tölti el, hogy a nyugati országrészben Veszprém vármegye egyike azoknak, ahol az utóbbi időben a legtöbben jelentkeztek rendőrnek.

Dékány Balázs ezredes megtisztelőnek tartja a rendőr-főkapitányi megbízást, illetve a kinevezést, és külön örömmel fogadta, hogy egy magával ragadó természeti és kulturális adottságokkal rendelkező vármegyében kapott vezetői lehetőséget.