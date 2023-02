A Balatonalmádi Rendőrkapitányság által folytatott nyomozás adatai szerint a 24 éves budapesti férfi közkedvelt weboldalon jakuzzit hirdetett eladásra, melyre egy balatonfűzfői férfi jelentkezett. Az eladó kérésére a sértett 2023 januárjában, két részletben összesen 600 000 forintot utalt a megadott bankszámlaszámra, ám a terméket nem kapta meg és az eladó is elérhetetlenné vált a számára.

A gyanúsított jakuzzi hirdetésére 2023 januárjában egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei férfi is jelentkezett, akitől az elkövető 150 000 forint előleget, egy forgó-kotró gép hirdetésére jelentkező Vas megyei férfitől pedig 100 000 forint előleget szerzett meg. További összegeket is kért a vevőktől, akik ezt már nem teljesítették, elálltak az adásvételtől, a kifizetett pénzüket azonban nem kapták vissza.

A megalapozott gyanú szerint az eladó nem rendelkezett a meghirdetett tárgyakkal és nem is állt szándékában a teljesítés, célja kizárólag arra irányult, hogy a vevőktől jogtalanul pénzt szerezzen.

A nyomozó hatóság 2023. február 14-én fogta el az elkövetéssel megalapozottan gyanúsítható férfit, és őrizetbe vételét követően mindhárom csalási cselekménye miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A férfi ellen több más büntetőeljárás is folyamatban van különböző hatóságoknál, emellett felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt áll, ezért az ügyészség a szökés, elrejtőzés, illetve a bűnismétlés lehetőségének, továbbá a bizonyítás megnehezítésének a megakadályozása érdekében indítványozta a letartóztatását, melyet a Veszprémi Járásbíróság az indítvánnyal egyezően egy hónapra elrendelt. A végzés ellen a gyanúsított fellebbezett, ezért a döntés nem végleges - tájékoztatott a Veszprém Vármegyei Főügyészség.