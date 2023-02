Az eljárás adatai alapján egy 32 éves Pápa-környéki férfi a 32 éves pápai barátjával együtt 2022. november 23-án éjjel egy vaszari ingatlan udvarába mentek be illetéktelenül, ahol felfeszítették egy szervizelés alatt álló tehergépkocsi motorháztetejét, majd kiszerelték annak akkumulátorát, és még további négy, az udvarban tárolt akkumulátort is ellopták. A két férfi ezenkívül 2022. december 1-jén az egyik pápai utcában parkoló tehergépjármű két akkumulátorát szerelte ki és vitte magával. Néhány nap múlva éjszaka visszatértek ugyanabba az utcába, de ekkor már egy kerítéssel körbezárt telephelyre törtek be, ahol két jármű két-két akkumulátorát is eltulajdonították. A bűncselekmények elkövetésével alkalmanként több százezer forint kárt okoztak a sértetteknek. A nyomozás során felmerült annak a gyanúja is, hogy a Pápa-környéki férfi 2022. november 24-én éjjel egy társasház udvarából négy téli gumiabronccsal felszerelt alumíniumfelnit és egy motoros láncfűrészt is ellopott.

A Pápai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának munkatársai 2023. február 6-án délelőtt az egyik tettest Győrben, míg társát Pápán fogták el. Az elkövetőket a rendőrök ezután előállították, majd őrizetbe vételük mellet gyanúsítottként kihallgatták. Mindketten elismerték tettüket, és elmondták azt is, hogy az ellopott tárgyakat fémhulladékként értékesítették, majd a kapott összeget elosztották egymás között.

A 32 éves pápai lakos ellen lopás bűntett, míg társa ellen lopás bűntett és lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyik büntetőeljárás. - írja a police.hu.