A Pápai Rendőrkapitányság munkatársai a bűncselekmények áldozatainak napjához kapcsolódóan 2022. február 20-24. között diákok és idősek számára ismertették a korosztályukat leginkább érintő jogsértéseket és azok megelőzési lehetőségeit.

A rendőrök több pápai általános- és középiskolában, valamint két nyugdíjas klub összejövetelén látták el prevenciós tanácsokkal az érdeklődőket, továbbá Mihályházán, szociális intézmények munkatársaival közösen látogattak meg egyedül élő időseket az otthonaikban.

Az egyenruhások többek között az interneten elkövetett jogsértésekről tájékoztatták a fiatalokat, amelynek alkalmával felhívták a figyelmüket a biztonságos jelszó fontosságára, a személyes adatok védelmének szükségességére, valamint az interneten történő ismerkedés és az online vásárlás veszélyeire. Az egyenruhások drogprevenciós foglalkozásokat is tartottak felső tagozatos és középiskolás diákok számára, ahol az illegális drogok használatának büntetőjogi következményeit ismertették, de kiemelték az alkohol, mint legális drog fogyasztásának kockázatát is, amely megnövelheti a bűnelkövetővé vagy az áldozattá válás lehetőségét.

A szépkorúak számára tartott rendőrségi előadásokon az online térben elkövetett banki csalásokról és a megelőzés lehetőségeiről kaptak felvilágosítást a megjelentek. Az egyenruhások arra kérték az időseket, hogy a banki adataikat mindig kezeljék bizalmasan, azokat telefonos beszélgetés alkalmával, vagy üzenetben kapott linkre kattintva semmilyen körülmények között ne adják ki. Az otthonaikban meglátogatott, egyedül élő nyugdíjasok figyelmét pedig arra hívták fel a szakemberek, hogy az utcakaput és a bejárati ajtót napközben is tartsák zárva, idegent ne engedjenek be a lakásukba, házalóktól ne vásároljanak, továbbá ismertették számukra az „unokázós” csalások felismerési és megelőzési lehetőségeit is - közölte a rendőrség.