A Veszprémi Rendőrkapitányság által folytatott nyomozás adatai szerint a 65 éves férfi együtt lakott fiával és menyével egy Veszprém megyei kistelepülésen, ám italozó életmódjával, erőszakos magatartásával megkeserítette az életüket. Napi szinten trágár szavakkal szidalmazta a fiát és menyét, visszatérően megöléssel fenyegetőzött, de 2022 augusztusában bántalmazta is az asszonyt, melynek a szomszédok vetettek véget - tájékoztatott a Veszprém Vármegyei Főügyészség.

2022 őszén a férfit gyanúsítottként hallgatta ki a nyomozó hatóság kapcsolati erőszak bűntette miatt, ám ez sem tartotta vissza attól, hogy tovább folytassa viselkedését.

Novemberben fia személygépkocsiját akarta egy ásóval szétverni és amikor a fia felszólította, hogy hagyja abba, rátámadt az ásóval, de szerencsére sérülést nem okozott.

Az ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a gyanúsított távoltartását a bántalmazott családtagjaitól. A férfi a döntés után elköltözött, unokaöccse fogadta be egy másik településen lévő házába, ám ekkor a befogadója ellen fordult. Továbbra sem hagyott fel az italozással, rendszeresen megöléssel fenyegette a sértettet. 2023. február 21-én délután kizárta unokaöccsét a házból, aki kopogtatással, kiabálással próbálta felhívni a bent tartózkodó férfi figyelmét, hogy engedje be. Hosszabb idő után az ittas gyanúsított előbb fenyegetőzött, majd nekitámadt a rokonának, több alkalommal ököllel fejen ütötte, amíg a szomszédok le nem fogták és megakadályozták a földre került sértett további bántalmazását.

A nyomozó hatóság újra őrizetbe vette a gyanúsítottat, akit a Veszprémi Járási Ügyészség indítványára a bíróság egy hónap időtartamra letartóztatott. A végzés ellen a férfi és védője fellebbeztek, ezért az nem végleges.