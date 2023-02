Azt írták, január 31-én délután az iskolából az egyik pétfürdői utcán egyedül hazafelé tartó tanulójuk mellett megállt egy sötét színű autó, amit egy 30-40 év körüli férfi vezetett. A gyermek édesanyjának kérésére hivatkozva arra akarta rávenni, hogy szálljon be az autóba. A diák nem szállt be a járműbe, hazasietett, ahol elmondta szüleinek az esetet. Ők azonnal bejelentést tettek a rendőrségen, akik személyesen is ellenőrizték a történteket. A gyermek másnap reggel osztályfőnökének elmondta, hogy mi történt vele, az osztályfőnök az iskola vezetését is tájékoztatta. Az intézményvezető felvette a kapcsolatot a rendőrséggel és a helyi polgárőr-szervezettel, megállapodva a fokozott figyelemről, ellenőrzésről, járőrözésről. Az iskolarádión keresztül felhívta a gyerekek figyelmét a körültekintő, óvatos magatartásra, közlekedésre, és arra, hogy lehetőség szerint csoportosan jöjjenek iskolába, menjenek haza. Kérte, hogy ha bárkivel hasonló eset történik, azonnal kérjen segítséget az utcán egy megbízható felnőttől, értesítse szüleit és tájékoztassa az iskola vezetését is. Az osztályfőnökök az óráikon beszélgetnek a diákokkal arról, hogy mit kell tenni hasonló esetben, és ilyen beszélgetést javasoltak a szülőknek is.

Neve mellőzésével a várpalotai Bán Aladár Általános Iskola egyik tanulójának szülője azt mondta, a pétfürdői esetre hivatkozva az intézményvezető az elektronikus szülői tájékoztató rendszeren keresztül jelezte a szülőknek, hogy vigyázzanak a gyermekeikre.

Bartók Judit rendőrségi szóvivő elmondta, a rendőrök megvizsgálták a történteket, és egyelőre bűncselekmény gyanúja nem merült fel. Arról is beszélt, hogy a polgárőrökkel együtt folyamatosan ellenőrzik az iskolák környékét.