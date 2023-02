Az esetek zöme fakidőlés: az óránként 70 kilométer per órás, illetve több helyen ennél is erősebb északi, északnyugati szélben az úttestre dőltek a fák, leszakadta a faágak. Vilonyánál egy lengyel rendszámú autó pótkocsiját borította fel a szél, a műszaki mentést daruk segítségével jelenleg is végzik a balatonfűzfői tűzoltók. A teljes útzárat a rendőrség biztosítja. Kolontáron és Pápán tetőket bontott meg az erős szél, Somlójenőn és Szigligeten villanyoszlop dőlt meg, illetve hasadt ketté oly módon, hogy csak a villanyvezeték tartja az oszlopot. A katasztrófavédelem hívta a szolgáltatót, mely kiszakaszolja a sérült részt, a tűzoltók utána dolgozhatnak. Balatonkenesén autóra döntött egy fát a viharos szél. A katasztrófavédelem azt kérte, senki ne parkoljon nagyobb fák alá, valamint málladozó házak közelébe!