A járőrök 2023. március 22-én délután Pápán igazoltattak egy 52 éves helyi férfit, aki személygépkocsival a forgalommal szemben közlekedett. A szabályszegés miatt a rendőrök közigazgatási bírságot szabtak ki a sofőrrel szemben, valamint az intézkedés során azt is megállapították, hogy az autó nem rendelkezett műszaki érvényességgel, illetve a járművezető jogosítványa már több éve lejárt. Felmerült továbbá annak a gyanúja is, hogy a férfi bódult állapotban vezette a gépkocsit, ezért az egyenruhások előállították, és vele szemben kábítószer-gyorstesztet alkalmaztak, amely pozitív eredményt mutatott. Ezt követően a sofőrt gyorsított szabálysértési eljárás keretében hallgatták meg a rendőrök, melynek során elismerte azt is, hogy az általa vezetett gépkocsit 2023 januárjában megvásárolta, de azt nevére nem írattatta át és arra kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést sem kötött. Az elkövetővel szemben – közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése, érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés, valamint közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése szabálysértések elkövetése miatt – a Pápai Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályának munkatársa pénzbírságot szabott ki, valamint 8 hónapra eltiltotta a járművezetéstől.

A pápai lakos ellen járművezetés bódult állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás is indult - tájékoztatott a rendőrség.