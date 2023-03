A csapadékszegény téli időszak után már februárban keletkeztek szabadtéri tüzek, amelyek eloltása tavaly is jelentős erőt, eszközt igényelt a katasztrófavédelemtől. A teszt összeállítóinak szándéka az, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy az emberek is felelősek a szabadtéri tüzekért. A mostani tesz már a 33. online tudáspróba, amely a márciusra jellemző, szezonális veszélyre figyelmeztet. Aki kitölti, sokat tehet a megelőzésért. A katasztrófavédelem a honlapján emellett kérdőívet is közöl, melyben arról érdeklődnek, hogy adott témában mit szeretnénk még tudni az emberek.