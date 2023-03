A hirdető a közel 40.000 forint átutalása után elérhetetlenné vált, a videókártyát pedig nem küldte le. A nyomozás során egy 19 éves Pest vármegyei fiatalember került a rendőrség látókörébe, akit csalás vétség elkövetése miatt gyanúsítottként hallgattak ki a Veszprémi Rendőrkapitányságon- írta meg a rendőrség a honlapján.

Az eljárás adatai szerint az elkövető az online piactéren álnéven, hamis telefonszám megadásával hirdetett meg egy videókártyát, amellyel nem is rendelkezett. Több vevő is jelentkezett a hirdetésére, ők viszont személyes átvételt kértek. Végül jelentkezett egy érdeklődő, aki a gyanúsított számlájára előre utalással és postai kiszállítással kérte a videókártyát. A tettes a pénz elutalása után elérhetetlenné vált, és a hirdetést is törölte. Gyanúsítottként történő kihallgatásakor elmondta, hogy abban bízott, a sértett annyiban hagyja a dolgot és nem tesz feljelentést.

A Veszprémi Rendőrkapitányság a nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az illetékes ügyészségnek.