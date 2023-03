A rendőrök 2022. június 21-én délelőtt Pápán fogták el azt a 46 éves helyi lakost, aki épp egy fecskendőben tárolt kábítószergyanús anyagot adott át az egyik ismerősének. A férfit a rendőrök őrizetbe vették, majd a Veszprémi Járásbíróság az előzetes letartóztatásáról döntött. A büntetőeljárás során a szakértői vizsgálat megerősítette, hogy a fecskendőben kábítószer volt, valamint az elkövető korábban maga is fogyasztott drogot. Továbbá a nyomozás során az is kiderült, hogy a férfi 2021 nyarától 2022 februárjáig, anyagi ellenszolgáltatás fejében több alkalommal adott el kábítószert négy személynek is. A gyanúsított ezenkívül 2021. december 10-én szerelemféltésből a lakásába csalta és ott többször ököllel megütötte egyik ismerősét, aki a bántalmazás következtében megsérült, majd amikor megpróbált elmenekülni, a bántalmazó ráuszította a nagytestű kutyáját is.

A 46 éves pápai lakos ellen kábítószer-kereskedelem, valamint aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés kísérlete és személyi szabadság megsértése bűntett megalapozott gyanúja miatt folyt büntetőeljárás.

A nyomozás vizsgálati szakaszában a Pápai Rendőrkapitányság a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az illetékes ügyészségnek. - írja a police.hu.