A vádirat szerint a munkahellyel, rendszeres jövedelemmel nem rendelkező elkövető 2021. május közepén, késő éjszaka betört egy építkezés mellett álló irodakonténerbe, hogy onnan értéktárgyakat tulajdonítson el, és így tegyen szert bevételre - írja közleményében a Veszprém Vármegyei Főügyészség. A vádlott a konténerből közel 1 400 000 forint értékben tulajdonított el különböző, az építkezésen használt műszaki cikkeket, és azokat a közelben elrejtette, majd elszaladt a helyszínről. A férfit a rendőrök elfogták, az eltulajdonított tárgyak nagy része pedig a rejtekhelyről előkerült, míg a fennmaradt kárt az elkövető a nyomozás során önként megtérítette a sértett cégnek.

A lopást követő néhány nappal a vádlott a belvárosban ittasan belekötött két férfiba, és egyiküket ököllel mellkason ütötte. Az elkövető az ütést követően is agresszíven viselkedett, és védekezése ellenére több alkalommal megrúgta a sértettet, aki az úttestre menekült előle és egy autóstól kért segítséget. Az elkövető még ekkor is utána futott, az autó körül üldözte, a bántalmazást pedig csak felszólításra hagyta abba, majd távozott a helyszínről.

A vádlott két héttel később, újfent ittasan, szóváltásba került egy ismerősével, a kiabálást pedig csak azt követően fejezték be, hogy a harmadik társuk rájuk szólt. Ezt követően a társaságból a két férfi hazafelé indult, mire a vádlott utánuk szaladt, de ekkor már a korábban békítőleg fellépő ismerősébe kötött bele, végül pedig rá is támadt a férfira, akit többször lábon és háton rúgott, majd a bántalmazás következtében a földön fekvő férfit meg akarta ütni, de végül nem találta el. A bántalmazott ismerős a történtek utáni idegességét egy közeli házfalon torolta meg, melybe ököllel többször beleütött, s melytől a fal szigetelése beszakadt, ezért garázdaság miatt neki is felelnie kell.

A 26 éves elkövető 2021 augusztusában ittasan egy verekedésbe avatkozott be, melynek során kérdőre vont egy másik férfit bántalmazó fiatalkorút. A fiú a vádlottól tartva elfutott, mire az utána szaladt és ököllel többször arcon és orron ütötte. Az ütések miatt a fiatal leült a földre, a vádlott pedig nagy erővel fejbe rúgta, majd távozott. A sértett a bántalmazás következtében nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, azonban az elkövető cselekménye ennél súlyosabb, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket is okozhatott volna.

Az ügyészség a garázdaságot, illetve a könnyű testi sértés vétségét és a súlyos testi sértés bűntettének kísérletét különös visszaesőként elkövető vádlottal szemben börtönbüntetésre, valamint a közügyek gyakorlásától eltiltásra tett indítványt a vádiratban, míg a falat bokszoló társával szemben közérdekű munka kiszabását indítványozta az Ajkai Járásbíróságnak.