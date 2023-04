A vádirat szerint az elkövető 2020-ban létesített élettársi kapcsolatot, melynek során párjának nevelt lányát és annak lánygyermekét is megismerte, aki gyakorta megfordult a vádlott házában és az élettársakat mintegy a nagyszüleinek tekintette.

A kislány az éjszakát is többször töltötte szülei nélkül a vádlott házában, amikor saját takaróval a férfi és annak élettársa között, a franciaágyukban aludt. Hasonlóképpen történt ez 2020. október elején, amikor az elkövető a szokásának megfelelően több üveg sört elfogyasztva feküdt le, és párja, valamint a gyermek is nyugovóra tértek. Lefekvés után a vádlott még tévét nézett és a telefonján híroldalakat böngészett, a sértett pedig fájlalta a hasát, és ezért kérte a felnőtteket, hogy simogassák meg, majd idővel elbóbiskolt és édesanyjának nevelőanyja is elaludt. A vádlott ezek után fordult szeméremsértő módon a gyermek felé, aki erre felébredt és kérte a vádlottat, hogy hagyja abba cselekményét. A férfi ennek eleget tett, a gyermek pedig az asszonyhoz bújva aludt el.

A kislány másnap este édesanyjának beszámolt a történtekről, melyek utóbb a viselkedésében is nyomot hagytak.

Az ügyészség a vádiratában fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabását indítványozta a terhelttel szemben, továbbá indítványt tett arra is, hogy az ügyben eljáró Veszprémi Törvényszék végleges hatállyal tiltsa el minden olyan foglalkozástól, illetve tevékenységtől, melynek során kiskorú nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné vagy ilyen személlyel hatalmi, befolyási viszonyba kerülne. A vádlott előkészítő ülésen történő beismerése esetére az ügyészség a fegyházbüntetés tartamát 12, míg a közügyektől eltiltás tartamát 10 évben tartja szükségesnek megállapítani.