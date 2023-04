A vádirat szerint az elkövető 2022. január 29-én este ittasan szóváltásba került egy, a munkásszállón tartózkodó másik emberrel, és dühében a szálló földszintjén, első és második emeletén is több ajtó üvegét kitörte, ezen túl a második emeleten ajtólapokat, ablaküveget, hűtőszekrényajtókat is betört, illetve székeket, asztallábat is megrongált - írja közleményében a Veszprém Megyei Főügyészség.

A vádlott az ámokfutásával mintegy 340 000 forintos kárt okozott a szálló üzemeltetőjének, amely még a nyomozás során megtérült.

Az ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozta a férfival szemben.