A járőrök 2023. május 13-án éjjel Pápán igazoltatták egy személygépkocsi vezetőjét, akinél felmerült a szeszes ital fogyasztás gyanúja. A 41 éves győri lakossal szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív eredménnyel zárult, ezért a rendőrök elfogták a férfit, majd átvizsgálták a ruházatát és a gépkocsiját is. Az elkövető nadrágjában kábítószergyanús növényi anyagmaradványt találtak a járőrök, továbbá az autó utasteréből is hasonló anyag került elő. A jármű vezetőjét és a vele utazó, zavartan viselkedő 24 éves Pápá-környéki férfit is előállították a rendőrök, majd velük szemben kábítószer gyorstesztet alkalmaztak, amely mindkettőjük esetében pozitív eredményt mutatott.

A gépjárművezető ellen járművezetés ittas állapotban, járművezetés bódult állapotban és kábítószer birtoklása vétség, míg a 24 éves utasa ellen kábítószer birtoklása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást a Pápai Rendőrkapitányság - tájékoztatott a rendőrség.