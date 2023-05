A vádirat szerint az elkövető ismeretség révén kapott lehetőséget arra, hogy egy balatonfőkajári ház udvaráról a felhalmozott hulladékvasat a vételár feléért elszállítsa és fémkereskedőnél értékesítse. A vádlott ennek érdekében 2021 októbere ás 2022 februárja között többször megjelent a háznál, a hulladékfémet elszállította, eladta és annak felével el is számolt a tulajdonos megbízottja felé, azonban ez idő alatt a tulajdonos engedélye nélkül további értékek is a kocsijában kötöttek ki. Az elkövető így a házhoz tartozó, kulcsra nem zár melléképületből különböző kéziszerszámokat, szerszámgépeket, gázpalackokat tulajdonított el, valamint az udvarban álló gépkocsiból is alkatrészt szerelt ki és lopott el, a jármű katalizátorát pedig levágta és szintén elvitte. A vádlott a cselekményével összesen 690 000 forintos kárt okozott, melyből lefoglalással mintegy 76 000 forint kár térült meg. Az ügyészség a vádiratában az elkövetővel szemben börtönbüntetés kiszabására, valamint a közügyektől és a közúti járművezetéstől történő eltiltására tett indítványt a Veszprémi Járásbíróságnak.