A Veszprém Vármegyei Adó-és Vámigazgatóság közleményéből kiderül, hogy az adóellenőrök egy internetes áruházból rendelték meg egy közismert márka kedvezményes árú mosógéljeit. Az ellenőrök a feltűnően alacsony árak alapján elindulva, előzetes kockázatelemzésben vizsgálták a webáruház mögött álló céget, az áru értékesítési láncát és kapcsolatba léptek a márka jogtulajdonosának képviselőjével is. Ez alapján valószínűsíthető volt, hogy a kiválasztott termékek hamisítványok. A NAV-os szakemberek próbavásárlást indítottak és futárszolgálattal házhoz szállítatták a termékeket. A megrendelt áru ellenőrzése bebizonyította, hogy a kiszállított termékek valóban hamisak, ezért az ellenőrök a NAV Bevetési Igazgatóság pénzügyőreivel közösen visszavitték őket a webáruházat üzemeltető cég telephelyére. A helyszín átvizsgálásakor több mint száz olyan mosógél került elő, amelyekről a mosószermárkák képviselői is megállapították, hogy hamisítványok. A termékek mennyisége és az okozott kár nagysága miatt a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságát is bevonták az ellenőrzésbe. A rossz minőségű és rendkívül alacsony árú hamisított termékek kiszűrése a piacról fontos feladat, mert a gazdaság jogkövető szereplőinek jelentős kárt okoznak, a vásárlóknak pedig egészségügyi kockázatot jelentenek.