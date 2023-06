A látogatás apropóját az adta, hogy vármegyénk városlődi önkéntes mentőegysége, a Speciális Mentő Alakulat Alapítvány, mely részt vett a törökországi földrengés utáni károk felszámolásában, vendégül látta Çiftlikköy Yalova küldöttségét. A két település szakemberei együtt dolgoztak a tragikus eseményeket követő mentési munkálatok során. Hivatalos magyarországi programjuk egyik állomásaként tekintették meg a veszprémi hivatásos tűzoltó-parancsnokság épületét, ahol Nádai Tamás tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok vezette végig a vendégeket.

A delegáció vezetője Murat Erdogan városi katasztrófavédelmi igazgató volt. A látogatáson részt vett a török település tűzoltóparancsnoka, Süleyman Cark, illetve két beosztott tűzoltó, Necmettin Öner és Veysel Altuntas is. A szakembereket elkísérte magyarországi útjára Erdinc Yildiz közigazgatási igazgató is. A veszprémi program zavartalan lebonyolításában a városlődi Speciális Mentő Alakulat Alapítvány vezetője, Orbán János is központi szerepet vállalt.

Forrás: Csondor Henrietta tűzoltó hadnagy

A török tűzoltók a laktanyalátogatást követően jó hangulatú, kötetlen beszélgetésen osztották meg tapasztalataikat a veszprémi tűzoltókkal és megismerkedtek a magyar tűzoltószakmai sajátosságokkal.