Pápán hét helyszínen is a felgyűlt esővíz okozott problémát. A víz udvarokban, pincékben gyűlt fel, lépcsőházakba tört be. A pápai hivatásos egységek mellett két esetben a pápai önkéntes tűzoltók végezték a víz eltávolítását szivattyúval. A város Kert utcájában a hivatásosok és az önkéntesek egymás munkáját segítve, négy szivattyút működtetve védték a lakóépületeket és szüntették meg a forgalmi akadályt. Nagygyimóton és Egyházaskeszőn is a villámárvíz miatt kellett beavatkozni. Előbbi helyszínen a pápai hivatásosok, utóbbin az egyházaskeszői önkéntesek végezték a kárfelszámolást.

Forrás: Pápa HTP

Szentkirályszabadján, Bakonybél közelében és Pápán is kidőlt fák nehezítették a közlekedést. A veszprémi hivatásos, a zirci önkormányzati és Pápa hivatásos egységének adtak munkát a növények.

Balatonakarattyán csőtörés következtében állt egy pincében hatvan centi magasan a víz. A balatonfűzfői hivatásos egység avatkozott be.

A hajmáskéri Kossuth utca egyik ikerházi lakásában a falburkolatban lévő vezeték, illetve paplan izzott. A pétfürdői hivatásos egységek kiérkezése előtt a helyszínen tartózkodók porral oltóval megkezdték az oltást, amit az egységek egy vízsugárral fejeztek be, majd átszellőztették az épületet. Személyi sérülés nem történt. Az ingatlan lakható maradt.