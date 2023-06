Zaklatás vétség és rágalmazás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyik nyomozás a Pápai Rendőrkapitányságon egy 54 éves helyi lakossal szemben. Az eljárás adatai szerint a férfival 2023 februárjában szakított az élettársa. Ettől kezdődően az elkövető telefonon keresztül és a lakásán is rendszeresen zaklatta az asszonyt, sőt több esetben az utcán is követte. Mivel a nő továbbra sem volt hajlandó rendezni a kapcsolatát a volt élettársával, ezért a férfi azzal fenyegette meg, hogy megöli. A nyomozás során arra is fény derült, hogy az elkövető 2023. április 6-án délután Pápa belvárosában becsmérlő szavakkal illette volt élettársát és annak unokáját is. A rendőrök a férfit 2023. május 31-én előállították, majd őrizetbe vétele mellett gyanúsítottként kihallgatták.

A Pápai Rendőrkapitányság kezdeményezte az illetékes ügyészségen a férfi letartóztatásának indítványozását - írja a police.hu.