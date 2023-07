Mint megtudtuk, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kockázatelemzői és revizorai elemezték a cég bevallásait, és a hivatalhoz automatikusan érkező adatokat. Kiderült, hogy egy éven belül 26 szállító összesen 78 számlát állított ki a kereskedőnek. A szállítók néhány naponta váltogatták egymást, és az adatok azt igazolták, hogy a vizsgált társaságnak biztosan nem értékesíthették a számlázott termékeket. Mivel a NAV a belföldi adóalanyok összes beszerzésének adatait ismeri, hamar kiderült, hogy a szállítók nem szereztek be olyan termékeket, amiket kiszámláztak, de még elemi működési költségeik sem voltak. Közülük sok társaság már korábbi hatósági eljárásokban is elérhetetlen volt, iratok, kereskedelmi infrastruktúra, alkalmazottak nélkül működött, és nem nyújtott be adóbevallásokat. Egyértelműen kiderült, hogy a számlák fiktívek, beiktatásuk az áfa jogtalan elszámolására szolgált. A NAV, a költségvetést megillető bevételek védelmében úgynevezett ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el, aminek nyomán a társaság képviselője készpénzben fizette ki a végrehajtóknak a szabálytalanul levont áfa összegét. A szankciókkal együtt mintegy húszmillió forintot fizetett meg a cég.