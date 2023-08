Legutóbb egy héttel ezelőtt került elő egy férfi holtteste Siófoknál. A huszon­éves fiatal barátnőjével vízibiciklizett a Balatonban, majd lecsúszott a hajó csúszdájáról és elmerült a tóban. Barátnője a strandolóktól kért segítséget, de nem találták meg. A férfi holttestére végül múlt szombaton a víz felszínén bukkantak rá. Balatonszemesnél is tragédia történt néhány nappal ezelőtt. Egy 80 éves nő fulladt meg, aki feltehetően rosszul lett, amikor kifelé ment a vízből.

A Somogy Vármegyei Rend­őr-főkapitányság adatai szerint július végéig nyolcan fulladtak a Balatonba, eggyel kevesebben, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Sokak életét azonban sikerült megmentenie a balatoni vízi rend­őröknek. Az elmúlt hét hónapban 104 esethez riasztották őket, és összesen 214 embernek segítettek.

Batta Zsolt Iván, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense érdeklődésünkre elmondta, a halál­esetek nem amiatt történtek, mert a fürdőzök nem tartották be a szabályokat és nem figyeltek oda a viharjelzésre. Az esetek több mint fele az elrendelt hőségriadókban, vagy az ahhoz közeli napokban következett be. – Ez a tendencia már évek óta megfigyelhető – emelte ki a sajtóreferens. – Az extrém meleg időjárás nagy mértékben megterheli az emberi szervezetet, és sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy egy rosszullét tragédiához vezet – tette hozzá.

Az idei vízi halálesetekben az is közös, hogy a parthoz nagyon közel, 50–350 méterre történtek és mindösszesen 50–120 centiméteres vízmélységnél. A legtöbb tragédia a Balaton déli partján volt. A rendőrség azt tanácsolja a fürdőzőknek, hogy extrém hőségben – főleg egyedül – kerüljék a nyílt vizet, és ha nem biztosak abban, hogy megfelelően tudnak úszni, akkor viseljenek mentőmellényt - írja a likebalaton.hu.