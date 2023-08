A járőrök 2022. október 23-án az esti órákban Tapolca egyik utcájában intézkedés alá vonták a 34 éves vindornyalaki férfit, aki az általa vezetett személygépjárművel közlekedett, melyben egy utas is tartózkodott. A sofőr az igazoltatás alatt zavartan viselkedett, így felmerült vele szemben a kábítószer fogyasztás gyanúja.

Az egyenruhások a jármű átvizsgálásakor és a férfi tapolcai tartózkodási helyén végzett kutatáskor egy kézi őrlőt és egy fém dobozt is találtak, mindkettőben kábítószergyanús növényi anyagmaradványokkal.

A 34 éves férfit a rendőrök elfogták és mintavétel céljából előállították, mely pozitív eredménnyel zárult.

Az ügyben végzett szakértői vizsgálatok később alátámasztották, hogy a férfi a járművezetést megelőzően kannabisz hatóanyagot és új pszichoaktív anyagot tartalmazó szert fogyasztott, valamint azt, hogy a nála talált növényi anyagmaradványok is kannabisz származékok voltak.

A nyomozók a férfit gyanúsítottként kihallgatták kábítószer birtoklása vétség és bódult állapotban elkövetett járművezetés vétség megalapozott gyanúja miatt, míg az új pszichoaktív anyag fogyasztását szabálysértési eljárás keretében vizsgálták.

A Tapolcai Rendőrkapitányság a nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte és az iratokat átadta az ügyészségnek - írja a police.hu.