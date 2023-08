A borospincék, nyaralók épületeit, valamint az erdőterületek és a turistautak biztonságát ellenőrizték, tekintettel az esetleges illegális fakitermelőkre is. Lóháton azokat a területeket is be tudják járni, melyek járművel vagy gyalogosan nehezebben megközelíthetőek - írta közösségi oldalán a Veszprém vármegyei rendőrség.