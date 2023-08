Eszerint szombaton a Rupert nevű sürgősségi mentőhajójuk a balatonkenesei Alsóréti szabadstrandra vonult vízből mentett ember újraélesztéséhez, amit sajnos már nem lehetett megtenni. Úgy tudjuk, egy 56 éves nagykörősi nővel történt a tragédia. Eközben az Alfa, egy másik sürgősségi mentőhajójuk szakemberei sikeres újraélesztésben vettek részt Balatonlellén. A strandi vízimentő kezdte meg egy nő újraélesztését, akit a strandolók hoztak ki egy szivacskarikán a parthoz, és már nem lélegzett. Mikor az Alfa személyzete átadta a beteget az Országos Mentőszolgálat helyszínre érkező egységének, a nő már eszméleténél volt.

Egy harmadik újraélesztéshez is riasztottak őket: Kócsag nevű hajójuk személyzete a Siófok előtti vízterületen emelt át a hajóra vízibicikliről egy eszméletlen, vízből mentett embert. Az újraélesztését megkezdték, közben a siófoki Bahart-kikötőbe vonultak, ahol a Rupert személyzete folytatta az újraélesztést, ami sikeres volt.

A közösségi oldalról az is kiderül, hogy a Rupertet egy meghibásodott, a motorját leállítani nem tudó, ezáltal nagy fordulaton folyamatosan haladó vitorláshoz is riasztották. A vízimentők segítségével leállították a motort, akik a vitorlást az Alsóörs Marina kikötőbe vontatták. Délután a révfülöpi Napfény Kempingből kért segítséget a strandi vízimentő egy fejsérült gyermekhez, aki megsérült, amikor a vízbe ugrott a stégről. Az Alfa személyzete ellátta a sérülést, a gyermeket szülei kórházba vitték. Később egy másik embert is elláttak a szakemberek, akin allergiás tünetek jelentkeztek, mert megcsípte valami. Kimentettek a vízből egy nőt és egy férfit, akik elsodródtak egy felfújható csónakkal. A Rupert legénysége egy vitorlás műszaki mentésénél végzett búvármunkát Zánkán vasárnap este. Strandi mentőik 93 könnyű sérültet láttak el az elmúlt hétvégén. Arról is írtak, hogy Kócsag nevű mentőhajójuk a balatonalmádi mólónál megrendezett Solar Boat Challenge napelemes hajóversenyt is biztosította.