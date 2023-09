Ahogy a rendőrség a Facebook-oldalán is írta, az eset egy Zirc környéki faluban történt, szeptember 15-re virradó éjszaka. Tájékoztatásuk szerint a férfit a mentősök vitték be a kórházba, ahol kábítószer-gyorstesztet is végeztek rajta. Az eredmény pozitív lett, így a veszprémi rendőrök a 29 éves férfival szemben kábítószer birtoklása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást. A gyanúsított elmondta az egyenruhásoknak, hogy a rosszullétét Speed por fogyasztása okozta.