A rendelkezésre álló adatok szerint az ügy egyik letartóztatásban lévő gyanúsítottja internetes hirdetésre jelentkező sértettekkel vette fel a kapcsolatot, akik különböző tárgyak megvásárlásában bízva, előleg és foglaló címén utaltak át pénzösszegeket az elkövető által megjelölt bankszámlákra, melyek azonban további bűntársak nevén voltak, akik a pénzt azután jutalék fejében továbbadták a megbízójuknak.

A 20 éves Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei férfi a több eljárást is egyesítő büntetőegyben a sértettekkel kapcsolatba lépő elkövető megbízásából 2023 januárjában maga is rávett egy további gyanúsítottat, hogy a már meglévő bankszámlájára érkező, bűncselekményből származó pénzösszegeket felvegye és azt neki jutalék fejében átadja, valamint ilyen célból másokat is szervezzen be bankszámla nyitására, melynek az illető eleget is tett. A most elfogott férfi az így hozzá befolyt pénzösszegeket – maga is jutalék fejében – továbbadta a szervezőnek, mellyel összesen mintegy 6 660 000 forint elidegenítésében működött közre.

Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt tett indítványt a gyanúsított letartóztatásának elrendelésére, melynek a Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírója helyt adott és a kényszerintézkedést egy hónapra elrendelte. A végzés ellen a gyanúsított fellebbezést jelentett be, így az nem végleges - tájékoztatott a Veszprém Vármegyei Főügyészség.