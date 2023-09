A Biztonság hete alkalmából a balatonalmádi rendőrök óvodásokat láttak vendégül 2023. szeptember 20-án délelőtt. A gyerekek érdekes előadásokat hallgathattak meg a rendőrség tevékenységéről, melyek révén közelebbről is bepillantást nyerhettek az egyenruhások mindennapjaiba. A kicsiknek lehetőségük nyílt végigjárni a rendőrkapitányság épületét, így többek között megnézték az előállító helyiséget, és közben megtudhatták, mi a feladata egy járőrnek, és azt is, hogy mit csinál egy baleseti helyszínelő. A gyerekek érdeklődve figyelték a rendőri feladatellátáshoz szükséges eszközök rövid bemutatóját, és közelről is szemügyre vehették a szolgálati gépjárműveket.

A program során továbbá átbeszélték a gyalogos- és kerékpáros közlekedés legfontosabb szabályait is, és a rendőrök külön felhívták figyelmüket a biztonsági öv használatának fontosságára - tájékoztatott a rendőrség.