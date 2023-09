A vádirat szerint az egyik, 46 éves elkövető 2021 decemberében, a győri vasútállomáson ismerte meg a hajléktalan sértettet, akitől megtudta, hogy 20 ezer forint van nála. A két férfi másnap reggel vonattal Pápára utazott, ahol a város határában álló romos ingatlanba mentek és ott szeszes italt fogyasztottak. Az esti órákban megérkezett a házhoz a vádlott két ismerőse, egy 38 és egy 55 éves férfi, akikkel tovább folytatták az italozást, majd összeszólalkoztak.

A vita során mindhárom vádlott a sértettre támadt, és testszerte ütötték az ágyon felsőruházat nélkül ülő sértettet, aki próbált védekezni és elmenni. Egy idő után a 46 éves elkövető elmondta a társainak, hogy a sértett készpénzt tart magánál, melynek megszerzése érdekében felszólították, hogy azt adja át, miközben folytatták az ütlegelését.

A sértett a bántalmazás ellenére nem tett eleget a követelésnek, és kérlelte az elkövetőket, hogy engedjék elmenni. A vádlottak azonban közölték, hogy mindaddig nem távozhat, amíg nem adja oda a pénzét, és tovább ütötték, sőt egyikük még egy dugóhúzóval is megszurkálta, valamint egy fejsze tompa felével megütötte.

A bántalmazás hatására a férfi végül 6000 forintot átadott, 800 forintot pedig elvettek tőle, de még ezt követően is bántották, majd a 46 éves férfi egy idő után közölte vele, hogy akkor elmehet, 38 éves társuk pedig cipő és kabát nélkül kilökte a házból. A férfi ezek után futva, a havas szántóföldön keresztül elmenekült, majd a város szélén álló egyik házban lakótól kért segítséget, melyet követően kórházba szállították és a nyolc napon belül gyógyuló sérüléseit ellátták. Bántalmazása azonban olyan jellegű volt, amely súlyosabb sérüléseket is okozhatott volna, így a vádlottaknak súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt is felelniük kell, egyikükkel szemben pedig szeméremsértés vétsége is a vád tárgyát képezi.

Az ügyészség a vádiratában az elkövetőkkel szemben fegyházbüntetés kiszabását és a közügyek gyakorlásától történő eltiltásukat indítványozta a Veszprémi Törvényszéknek azzal, hogy a törvény rendelkezése folytán feltételes szabadságra nem bocsáthatók - közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség.