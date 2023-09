A megalapozott gyanú szerint a pápai elkövető 2023. augusztus végén többször megütötte a sértettet, illetve megrángatta a haját, majd szeptember 12-én este, a szintén tettlegességig fajult vitájuk során ököllel ütötte, a hajánál fogva a földre rántotta és a teraszra húzta házastársát, aki ennek következtében nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A rendelkezésre álló adatok szerint a Pápa-környéki faluban élő másik elkövető már 2022-ben is rendszeresen szidalmazta és bántotta a feleségét, valamint a bántalmazásból az asszony korábbi kapcsolatából született gyermekének is kijutott, akit a férfi tenyérrel ütött, illetve olyan is volt, hogy megrúgott.

Az ügyészség a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt mindkét gyanúsítottal szemben szükségesnek tartotta a sértettektől történő távoltartás elrendelését, mellyel a Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírója egyetértett és a gyanúsítottakkal szemben elrendelte a kényszerintézkedést. A végzések szerint, amely az egyik elkövető esetében az ülésen véglegessé is vált, a két férfi sem közvetlenül, sem közvetve nem léphet kapcsolatba a bántalmazott családtagjaival, valamint a sértettek lakóhelyétől, tartózkodási helyétől, a bántalmazott gyermek esetében pedig az általa látogatott oktatási intézménytől is távol kell maradniuk – tájékoztatott a Veszprém Vármegyei Főügyészség.