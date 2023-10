„Nagy öröm számunkra, ha valaki érdeklődik az erődítményünk iránt. Viszont arra kérnénk mindenkit, hogy a várat kizárólag nyitvatartási időben látogassák meg" – hangsúlyozta Amberger Dániel várkapitány annak kapcsán, hogy vasárnap este 19 óra körül négy fiatal illegálisan jutott be a cseszneki várba. A kamerafelvételeken jól látszik az arcuk, az is, hogy úgy nézelődtek, sétáltak, mintha ez szabad szórakozás lenne. Azonban a régi falak több része omlásveszélyes, az éjszakai díszvilágítás nem arra szolgál, hogy az egyenetlen, köves talajon biztonságosan lehessen a sötétben közlekedni. Ezúttal anyagi kárt nem okoztak, bár ez csak hajszálon múlott, s erkölcsit viszont annál inkább. Nem lenne jó ugyanis, ha mások is felbátorodnának, s ha itt ér valakit ilyen alkalommal baleset, az az idegenforgalmi szempontból népszerű vár hírének nagyon rosszat tenne.

Valószínűleg a sziklamászást zárta ezzel a kalanddal négy srác, ami korántsem diákcsíny. Jól hangzik, hogy elfoglalták a várat, mert épp nem védték azt a végvári vitézek jelmezes leszármazottai, de nem viselkedtek lovagiasan, inkább alattomban besurranók, másoknak meggondolatlanul ártók.

Forrás: cseszneki vár

A várkapitány lapunknak elmondta, hogy szeretnék megelőzni a hasonló eseteket, és tudatni mindenkivel, hogy jó minőségűek kamerafelvételeik. Üzemeltetőjük feljelentést fontolgat. Az úgynevezett vasalt utakon túrákat vezetőkkel pedig tárgyalásba kezdtek. Cseszneken ugyanis a csodás Kőmosó-szurdokban, a vár közelében van több kiépített sziklamászó-útvonal, ezek a via ferraták. Az egyiket használók, ha visszafelé nem akarnak a várat megkerülve gyalogolni az egyébként lenyírt füves részen, akkor bemásznak az erődítménybe, lerövidítve a hazautat, holott ezt nyitvatartási időben sem lehetne. Tilos és veszélyes. A vár nem átjáróház. Mégis nappal már többször előfordult, hogy a kasszánál lévő strázsamester csak azt vette észre, kifelé mennek többen mászófelszerelésben, holott nem jöttek be a kapunál. S nem is mindig voltak hajlandók ilyenkor belépőt venni, nem hatotta meg őket a felszólítás. A zárás utáni sötétben most először volt erre példa. A négy fiatal belülről nyitotta ki a kaput és úgy is hagyta vasárnap este.

„Sem a via ferrata-felszerelés, sem a jó mászási képességek nem lehetnek indokok arra, hogy valaki besurranjon a várba! A falra mászni tilos és életveszélyes! szabály minden látogató érdekét szolgálja. Tartsuk be a szabályokat és tartsuk tiszteletben a nyitvatartási időt!" – hangsúlyozta Amberger Dániel, és arról is beszélt, hogy a vár bejáratához egyre többen autóval mennek fel, ott parkolnak le órákon át. Szóbeli kérés, figyelmeztetés esetén csak a vállukat rántják meg. Pedig a behajtás ide engedélyköteles, és nincs biztonságos parkolóhely kialakítva. Nyilvánvalóan, ha sürgős mentésre lenne szükség, nagyon útban lennének az önkényesen közlekedők. A kamerák rögzítették rendszámaikat, ebben az esetben is lehet, hogy csak egy feljelentés, büntetés szab határt a további kihágásoknak.