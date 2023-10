− 1956 nem csak egy pont történelmünk idővonalán, ezen túlmutatva a magyar néplélek kivetülése, a magyarok szabadságszeretetének jelképe – mondta a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a belügyi tárca központi ünnepségén, Budapesten. Takács Péter arról beszélt, hogy 1956 októberében a magyar nemzet kivívta függetlenségét, és világosan megmutatta erejét és szabadságvágyát a világnak. Beszélt a Corvin-közi pesti srácokról, a dicsőségről, és arról a súlyos árról, amelyet mindezért fizetni kellett.

Szabadságharcosok munkatársai lettek

Az államtitkár, ahogy arról az MTI is beszámolt, ezt követően azokat a mérföldköveteket említette meg, amelyek a jelenig vezettek, szóba hozta egyebek között az 1989-es békés rendszerváltást, és szólt a legfrissebb két magyar Nobel-díjas tudósról is. A kitüntetettekhez szólva úgy fogalmazott, hogy ők

Szent István, Széchenyi és a magyar szabadságharcosok munkatársaivá váltak az országépítésben.

A tárca október 23-ai ünnepsége a katasztrófavédelem számára különlegesen büszke pillanatokat is tartogatott, a főigazgató mellett számos kolléga, köztük egy Veszprém vármegyei állománytag is kapott elismerést.

Dr. Pintér Sándor belügyminisztere hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Bónáné Csapó Erika tűzoltó alezredesnek, a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság humánszolgálat-vezetőjének miniszteri emléktárgy elismerést adott át, egészen pontosan Zsolnay teakészletet.

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Bónáné Csapó Erika tűzoltó alezredes, a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság humánszolgálat-vezetője részére miniszteri emléktárgy elismerést adott át Fotók: Szőke Péter BM OKF

Előléptetés és jutalom a katasztrófavédőknél

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) állománya is tisztelgett az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt. A katasztrófavédelem székházában október 19-én megtartott ünnepi állománygyűlésen elismeréseket is átadtak a legkiválóbbaknak. Az állománygyűlésen két Veszprém vármegyei munkatárs tevékenységét is elismerték.

Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság főigazgatója a szolgálati feladatok kiemelkedő teljesítéséért soron kívül előléptette tűzoltó századossá Süketes János tűzoltó főhadnagyot, a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnokát, valamint beosztásában hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként dicséretben és jutalomban részesítette Nagyné Debreczeni Katalin rendvédelmi igazgatási alkalmazottat, a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság titkárnőjét.

Süketes János tűzoltó főhadnagy (balra) a központi állománygyűlésen

Fotó: Szőke Péter BM OKF

Mint az a főigazgatóság honlapján olvasható, dr. Tóth Ferenc tűzoltó dandártábornok, országos polgári védelmi főfelügyelő idézte fel az 1956-os történelmi pillanatokat. Ahogy fogalmazott: „1956-ban a magyarok bizonyították, hogy nincs következmények nélküli világ. A tettekkel mindig el kell számolni. Ezért túlzás nélkül kimondhatjuk: aligha van a közelmúltunknak olyan darabja, amelyet annyira átitatott volna a felelősség tudata, érzése, mint 1956 eseményeit, történéseit.” Az országos polgári védelmi főfelügyelő azzal zárta beszédét, hogy hisz abban, ma is minden tűzoltó, a katasztrófavédelem minden tagja a legjobb tudása szerint szolgálja hazáját.

A beszédet a Katasztrófavédelem Központi Zenekarának ünnepi összeállítása követte, majd a főigazgató átadta az elismeréseket az állomány legkiválóbb tagjainak. Dr. Góra Zoltán a HUSZÁR Önkéntes Katasztrófavédelmi Mentőszervezet ENSZ INSARAG irányelvek szerinti sikeres újraminősítése alkalmából a felkészülési, felkészítési, csapatépítési munka eredményeként megszerzett ENSZ INSARAG nemzetközi minősítés teljesítéséért a HUSZÁR közepes kategóriájú városi kutató-mentő szervezet tagjai részére díszparancsot adományozott, egyben példaképül állította őket a katasztrófavédelem és önkéntes mentőszervezetek teljes személyi állománya elé.

Az ünnepséget végén dr. Mógor Judit vezérőrnagy, hatósági főigazgató-helyettes Babits Mihályt idézve beszélt a múlt kötelékéről, a mai hősök helytállásáról, és a hivatás iránti alázatról.