A Veszprémi Törvényszéken hétfőn tartják annak a 37 éves férfinak a tárgyalását, aki még 2022-ben rámadt rá egy kamasz fiúra. A törvényszék tájékoztatása szerint emberrölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmény miatt kell felelnie a férfinek, aki exe barátnőjének fiára támadt rá még 2022-ben, úgy hogy előtte még sosem találkoztak, bár már sértegette a fiút a közösségi médiában, azt feltételezve, hogy volt élettársa és a fiú között érzelmi kapcsolat alakult ki.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az eset egy Pápa közeli faluban történt. Az ügyészség a vádiratában börtönbüntetés kiszabását és a vádlott közügyek gyakorlásától történő eltiltását indítványozta, azzal, hogy a bíróság a férfi egy korábbi felfüggesztett szabadságvesztésének utólagos végrehajtását is rendelje el, miután az újabb bűncselekményt a felfüggesztés próbaideje alatt követte el. A vármegyei főügyészség az emberölés bűntettének kísérlete mellett felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat a férfi ellen.

Mint az a vádiratból kiderült, a vádlott 2013 és 2019 között élt együtt a párjával, kapcsolatukból két gyerek született, akiket az asszonnyal való egyeztetést követően látogatott is. 2022 októberének egyik estéjén már igencsak késő este aztán az ittas férfi észrevette, hogy a későbbi sértett segédmotorja az ex háza előtt áll. Be is rontott a házba, bár nem volt megbeszélve, hogy érkezik, és amikor meglátta a fotelben a gyerekeivel tévét néző kamaszt, rákiáltott:

Itt vagy megint, te mocskos állat!

A vádirat szerint ezután ütni kezdte a srácot, a fejét, tarkóját mintegy tízszer eltalálva. A fiú el akart futni előle, ekkor kapott még egy öklöst. A kazánházba menekült, de a lezárt vasajtó miatt a támadó utolérte. A férfi kétszer-háromszor a vasajtóba verte a fiú fejét, majd fejszét ragadott és a 17 éves fiú felé sújtott, miközben azt kiabálta: „most meg fogsz dögleni!”.

A fiú ekkor a kazánház lépcsőjén át kimenekült, de így csak 5-10 centin múlt, hogy nem találta el a fejsze. A felbőszült férfi nem adta: kezében a fejszével üldözőbe vette az utcára futó fiút. El végül nem tudta kapni szerencsére, de így is nyolc napon túl gyóyuló sérüléseket szenvedett a megtámadott fiatal.

A vádiratban úgy fogalmaznak: a hasító fejszével a nagy erejű, fejet ért ütés az agy roncsolódása által az élet kioltására alkalmas volt, míg a vállra, hátra irányuló nagy erejű fejszével történő ütés alkalmas volt a mellkas megnyitására, életveszélyes sérülés okozására, létfontosságú szervek sérülése által az élet kioltására. A vádlott magatartása – figyelemmel a bántalmazás módjára, erejére, eszközére, a támadott testtájék anatómiai fontosságára – alkalmas volt arra, hogy kiskorú sértett életét kioltsa, és ez csak azért nem következett be, mert a fiatal védekezett és el tudott menekülni.

A támadó az utcai üldözés után visszatért a házba, ahol az exét (aki tanú a tárgyaláson) arcon vágta, az asszony megüvege pedig ettől leesett. A férfi ezt követően sem higgadt le. Újra kiment az utcára, ahol újra meglátta a kiskorú segédmotoros kerékpárját. Dühét ezen vezette le: fejszével esett neki, felborította, majd a közeli bozótosba lökte, ezzel 36 ezer 800 forintos kárt okozott.

A vádirat szerint a vádlott kihívóan közösségellenes magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban félelmet és riadalmat keltsen. Ráadásul ezzel még mindig nem fejezte be pusztítását: előbb ordibált a volt párjával, majd bementek a házba, ahol még földhöz vágta a nő húszezer forint értékű HI-FI tornyát is. Az asszony ezután elmenekült a házból a gyerekeivel együtt.