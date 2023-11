A vádirat szerint a Veszprém vármegyei építkezéseken munkát vállaló és a községben lévő munkásszállón lakó elkövetők elhatározták, hogy az esti sörözéshez italt vásárolnak maguknak a helyi presszóban. Az italboltnál azonban a legidősebb, 40 éves vádlott szóváltásba került a teraszon helyet foglaló két férfival, akik durva hangnemben oda is kiabáltak neki.

Az incidenst követően a négy vádlott előbb távozott, majd rövid idő elteltével visszatért a helyszínre, és a 40 éves férfi, valamint 28 éves társa bement a presszóba, miközben a 20 és 21 éves társaik a közeli útkereszteződésnél várakoztak.

Az idősebb elkövető az italboltban rátámadt a szóváltásukban érintett és időközben már a pultnál helyet foglaló egyik férfira, akit olyan erővel ütött arcon, hogy az a földre esett és az arca vérezni kezdett. A bántalmazáshoz ekkor a társa is csatlakozott, és nagy erővel megrúgta a földön fekvő sértettet.

A történteket látva a sértettel korábban együtt iszogató férfi próbált segíteni a társának, azonban a 40 éves vádlott őt is kétszer ököllel megütötte és meglökte. A férfi igyekezett védekezni a támadás ellen, azonban dulakodásuk során a másik vádlott is rátámadt és megrúgta. A rúgástól a sértett elesett, a két elkövető pedig ezután is folytatta a bántalmazását.

A másik sértett ekkor ki akart menni a presszóból, de a 28 éves elkövető belerúgott és megütötte, melynek következtében közöttük is dulakodás támadt, és mindketten a földre estek. A közelben várakozó két másik elkövető eközben odaszaladt hozzájuk, és ők is bántalmazni kezdték a földön fekvő sértettet, többször megrúgták, egyikük pedig egy, a helyszínen talált bottal meg is ütötte.

A bántalmazás következtében mindkét sértett zúzódásos, vérző sérüléseket szenvedett, azonban a bántalmazás módja súlyosabb, nyolc napon túl gyógyuló sérülések okozására is alkalmas volt.

Az ügyészség mind a négy vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta az Ajkai Járásbíróságnak - közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség.