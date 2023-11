A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság által folytatott nyomozás adatai szerint a három nőből és három férfiból álló, egymással jórészt rokoni, hozzátartozói kapcsolatban lévő 19 és 54 év közötti csoport több, élethelyzete miatt könnyen befolyásolható, de vagyonnal rendelkező személyt hálózott be és férkőzött a bizalmukba azért, hogy megszerezze tőlük a pénzüket. A csapat 2023 nyarán tudomást szerzett arról, hogy egy férfi ingatlant örökölt, amelynek eladásából nagyobb összeget vár. A férfit magukhoz költöztették egy veszprémi zárt ingatlanon álló lakókocsiba, eltartás ígéretével tévedésbe ejtették és folyamatos kontroll alatt tartották. A befolyás alá került férfi több részletben összesen 16 660 000 forintot utalt az elkövetők bankszámláira.

Ezt megelőző évben egyikük megismerkedett egy másik férfival, akit több alkalommal szeszes itallal kínált, s közben megtudta, hogy erdő területek eladásából nagyobb összegű készpénzt fog kapni. Ezután társaival a sértett bizalmába férkőztek, befolyás alatt tartották, időközönként magukhoz költöztették és több alkalommal rávették, hogy milliós összegeket vegyen fel a számlájáról, majd leitatták és elvették tőle a pénzt. Emellett kölcsönt is vetettek fel vele, amit magukra fordítottak. A férfinak mintegy 5 és fél millió forint kárt okoztak. 2023 májusában részegen albérleti szerződést is aláírattak vele, mely alapján az egyik gyanúsított nő beköltözött a férfi házába, a szerződés szerinti albérleti díjat azonban nem fizette. Őrizetbe vételekor is a férfi házában lakott. Ez idő alatt ez a gyanúsított párkapcsolati lehetőség ígéretével tévesztett meg egy harmadik férfit, bemutatta testvérének, az ügy másik gyanúsítottjának is, majd a férfitől kölcsön címén összesen 140 000 forintot kértek, visszafizetési szándék nélkül.

A csapat két tagja 2021 nyarán egy sértettel a veszprémi piacon ismerkedett meg, majd miután megtudták, hogy jövedelemmel rendelkezik, tőle több alkalommal összesen 1 200 000 forint kölcsönt kértek, amit nem fizettek vissza.

A csoport befolyás alá vont egy további, ingatlannal rendelkező férfit is, aki azonban 2023. szeptemberében életjáradéki szerződést kötött egy kívülálló veszprémi férfival. Ezt megtudva a csoport három tagja folyamatosan fenyegették a férfit, hogy mondja fel az életjáradéki szerződést, különben hamisan fogják vádolni majd a rendőrségen megtévesztéssel. A fenyegetett férfi végül feljelentést tett a rendőrségen.

Az ügyészség valamennyi gyanúsított esetében indítványozta a letartóztatás elrendelését, a Veszprémi Járásbíróság végül öt gyanúsított esetében a szökés, a bizonyítás megnehezítésének és a bűnismétlés lehetőségének megakadályozása érdekében egy hónap időtartamra elrendelte a letartóztatást, míg a legfiatalabb gyanúsítottat bűnügyi felügyelet alá helyezte. A végzés egyik gyanúsított esetében sem végleges - közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség.